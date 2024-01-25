Tesla, 2024'te daha yavaş bir büyüme öngörüyor

ÜRETİM VE TESLİMATLARDA ARTIŞ



Tesla, 2023'ün son çeyreğinde küresel çapta 494 bin 989 otomobilin üretimini yaparken, 484 bin 507 aracın teslimatını gerçekleştirdi.



Şirketin araç üretimi bu dönemde yıllık bazda yüzde 13, teslim ettiği araç sayısı da yüzde 20 arttı.



Tesla'dan yapılan açıklamada, ekiplerin Teksas'taki "Gigafactory" adı verilen üretim tesisinde yeni nesil araç üzerinde çalıştığı ve bu nedenle bu yılki araç hacmindeki büyümenin geçen yıla kıyasla daha düşük olabileceği uyarısında bulunuldu.



Açıklamada ayrıca, "Uzun bir süre boyunca pek çok kişi elektrikli araçların sürdürülebilirliğinden şüphe duyuyordu. Bugün gezegendeki en çok satan araç elektrikli araçlar." ifadeleri yer aldı.