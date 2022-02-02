Tesla, 54 bin aracını geri çağırıyor

Elon Musk'ın sahibi olduğu otomobil Tesla, bazı modellerinin kavşaklarda tamamen durmaması nedeniyle büyük bir geri çağırma kararı aldı.

ABD'de Tam Kendi Kendine Sürüş yazılımına sahip olan 53 bin 822 araç geri çağırılacak.

Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi (NHTSA), geri çağırmanın bazı 2016-2022 Model S ve Model X, 2017-2022 Model 3 ve 2020-2022 Model Y araçlarını kapsadığını belirtti. NHTSA'ya göre bu yazılım, araçların tüm kavşaklarda durmadan geçmesine izin verebilir.

NHTSA, Tesla'nın kablosuz bir güncelleme ile durumu düzeltebileceğini ve araçların servise girmesine gerek olmayacağını söyledi.