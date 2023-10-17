Tesla 55 bine yakın aracı geri çağırıyor

ABD Ulusal Karayolu ve Trafik Güvenliği İdaresi, Tesla TSLA.O'nun , araç kontrol cihazının muhtemelen düşük fren hidroliğini tespit edememesi ve bir uyarı ışığı göstermemesi nedeniyle 2021-2023 yılları arasında üretilen 54.676 Model X aracını geri çağırdığını bildirdi.



Tesla, konuyla ilgili yorum yapmadı.



Ağustos ayında NHTSA, direksiyon kontrolü ve hidrolik direksiyon kaybı raporları üzerine 280 bin yeni Tesla Model 3 ve Model Y aracına yönelik bir soruşturma başlattı.

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