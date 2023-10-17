Tesla 55 bine yakın aracı geri çağırıyor

Tesla, 2021-2023 Model X araçlarından bazılarını geri çağırdı. Açıklamada, "Araç kontrol cihazı düşük fren hidrolik sistemini tespit etmeyebilir ve uyarı ışığını gösteremeyebilir" denildi.

Tesla 55 bine yakın aracı geri çağırıyor

ABD Ulusal Karayolu ve Trafik Güvenliği İdaresi, TSLA.O'nun , araç kontrol cihazının muhtemelen düşük fren hidroliğini tespit edememesi ve bir uyarı ışığı göstermemesi nedeniyle 2021-2023 yılları arasında üretilen 54.676 Model X aracını geri çağırdığını bildirdi.

Tesla, konuyla ilgili yorum yapmadı.

Ağustos ayında NHTSA, direksiyon kontrolü ve hidrolik direksiyon kaybı raporları üzerine 280 bin yeni Tesla Model 3 ve Model Y aracına yönelik bir soruşturma başlattı.

SENETLE SATIŞ UYARISI

OTOMOBİL HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...