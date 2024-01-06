Tesla, "abartılı" olduğu iddia edilen menzil verilerini düşürdü

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, "abartılı" olduğu iddia edilen menzil verilerini güncelledi. Model Y, X ve S modellerinin menzil tahminleri düşürüldü.

Tesla, "abartılı" olduğu iddia edilen menzil verilerini düşürdü

Elektrikli pazarının zirvesinde yer alan , son dönemde açılan davalar ve geri çağırmalarla gündemde.  

Geçtiğimiz aylarda menzil verilerinin abartılı olduğu şikayetleri yapılan 'li üretici modellerinin menzil vaatlerini aşağı çekti. 

Tesla'nın resmi internet sitesinde verilen değerlere göre bazı modellerde menzillerin değiştiği görüldü. Örneğin Model Y'nin performans versiyonunun 303 millik menzil iddiası 285 mile düşürülürken, Uzun Menzil sürümünde ise 330 millik menzil 310 mil olarak güncellendi. 

Yapılan menzil güncellemeleri İngiltere, AB ve diğer bölgeler için henüz geçerli değil. Ayrıca marka Cybertruck, Model 3 ve Model Y'nin arkadan itişli versiyonlarında da bir değişiklik yapmadı. 

Tesla'nın ürettiği ve sattığı modellerin menzillerinin şişirildiği iddiaları ve şikayetleri son dönemde oldukça artmıştı. Birçok kullanıcıya göre markanın verdiği menzil vaatleri gerçeği yansıtmıyor. 

Menzil verilerinin neden güncellendiği ile ilgili markadan bir açıklama gelmezken, geçtiğimiz aylarda ABD Adalet Bakanlığı tarafından konuyla ilgili bir soruşturma başlatılmıştı. 

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