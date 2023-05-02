Tesla, ABD, Çin, Kanada ve Japonya'da zam yaptı

Tesla, yıl içerisinde birkaç kez indirime gitmesinin ardından bu sefer önemli pazarlarında otomobillerinin fiyatlarını yükseltti.



Şirketin internet sitesinde yer alan fiyat listesine göre, Çin'de Tesla'nın Model 3 otomobilinin fiyatı, 229 bin 900 yuandan 231 bin 900 yunana (33 bin 549 dolar) çıktı. Model Y otomobiline ise 2 bin yuan zam yapıldı.



ABD'de de Model 3 ile Model Y serisinde 250 dolar fiyat artışı gerçekleştirildi.



Tesla, Japonya ve Kanada'daki bazı arabalarının fiyatında da artışa gitti.



Artışlara rağmen Tesla otomobillerinin fiyatı, talebi canlandırmak amacıyla Çin ve Avrupa dahil dünya genelinde birkaç kez yapılan indirimler nedeniyle, yıl başındaki fiyatların altında kaldı.



ÜST ÜSTE İNDİRİMLER YAPILMIŞTI



Tesla, dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı olan Çin'de bu yılın başında fiyat düşürme yarışını tetiklemişti.



Şirket, elektrikli araçlarının fiyatlarını Avrupa ve Asya'da da düşürerek ocakayında Çin'de başlattığı küresel indirim kampanyasını genişletmişti. Şirket, Almanya'da Model 3 ve Model Y araç fiyatlarında yüzde 4,5 ila yüzde 9,8 arasında indirim yapmıştı.



ABD'de de iki elektrikli araç modelinin fiyatlarında bu yıl 6 kez indirime giden Tesla, geçen ay Model S ve Model X araçlarının fiyatlarını artırarak dikkati çekmişti.



Şirketin 19 Nisan'da açıklanan bilançosu, Tesla'nın fiyat indirimlerinin kar marjlarının düşmesine neden olduğunu göstermişti.

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