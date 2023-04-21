Tesla, ABD'de bazı elektrikli araç modellerinin fiyatlarında artışa gitti

Şirketin internet sitesindeki fiyat listelerine göre, Tesla, ABD'de Model X'in fiyatını yaklaşık yüzde 2,6 artışla 97 bin 490 dolara, Model S'in fiyatını da yaklaşık yüzde 2,9 artırarak 87 bin 490 dolara çıkardı.



Tesla'nın Model S Plaid ve Model X Plaid'in daha önce 104,990 dolar olan fiyatları 107,490 dolara yükseltildi.



Talebi canlandırmak için ocaktan bu yana bir dizi fiyat indirimine giden elektrikli otomobil üreticisinin 4 araç modelinin de fiyatlarının, yıl başına kıyasla yaklaşık yüzde 16 ila yüzde 23 arasında daha ucuz olduğu görüldüğü.



İKİ ELEKTRİKLİ ARAÇ MODELİNİN FİYATLARINDA BU YIL 6. KEZ İNDİRİME GİTMİŞTİ

Fiyat artışlarının, Tesla'nın ABD'de iki elektrikli araç modelinin fiyatlarında bu yıl 6. kez indirime gitmesinden günler sonra gelmesi dikkati çekti.



Tesla, kar marjları üzerindeki etkisine yönelik endişelere rağmen 18 Nisan'da ABD'de Model Y fiyatlarında 3 bin dolar, Model 3 fiyatlarında 2 bin dolar indirim yapmıştı.



Model Y'nin uzun menzilli araçlarının fiyatı 49 bin 990 dolara, Model Y'nin "performans" araçlarının fiyatı 53 bin 990 dolara düşürülmüştü. Şirket, Model 3 "arkadan çekişli" araçlarının fiyatlarını da 39 bin 990 dolara indirmişti.

