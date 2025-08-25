Tesla açıkladı... 100 binincisi üretildi

Tesla, bugün 100 bininci Yeni Model Y'nin üretildiğini açıkladı.

Tesla açıkladı... 100 binincisi üretildi

Türkiye'de yüksek satış rakamlarına ulaşan ve yaklaşık 20 bine yakın satılan Yeni Model Y'nin 100 binincisi üretildi.

'nın Giga Berlin fabrikasında 100 bininci Model Y banttan indi.

Tesla bu durumu "Bugün Giga Berlin'de 100.000'inci Yeni Model Y'yi ürettik!" açıklamasıyla duyurdu.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...