Tesla açıkladı... 100 binincisi üretildi
Tesla, bugün 100 bininci Yeni Model Y'nin üretildiğini açıkladı.
Türkiye'de yüksek satış rakamlarına ulaşan ve yaklaşık 20 bine yakın satılan Yeni Model Y'nin 100 binincisi üretildi.
Tesla'nın Giga Berlin fabrikasında 100 bininci Model Y banttan indi.
Tesla bu durumu "Bugün Giga Berlin'de 100.000'inci Yeni Model Y'yi ürettik!" açıklamasıyla duyurdu.
Today, we built the 100,000th New Model Y at Giga Berlin! pic.twitter.com/T5l2gdZNR7— Tesla Manufacturing (@gigafactories) August 25, 2025
