Tesla, Almanya fabrikasında üretimin duracağını doğruladı

Alman basını, Tesla'nın genişleme planlarına karşı yapılan protestolar nedeniyle Berlin fabrikasındaki üretimi dört gün süreyle durduracağını bildirdi. Elektrikli araç üreticisi, haberin ardından fabrikanın 1 gün kapatılacağını doğruladı.

Tesla, Almanya fabrikasında üretimin duracağını doğruladı

Elektrikli araç üreticisi , Alman gazetesi Handelsblatt'ın protestolar nedeniyle Berlin fabrikasındaki üretimi dört gün süreyle durduracağını  haberi üzerine açıklama yaptı. 

Tesla, Berlin yakınlarındaki Gruenheide tesisindeki üretimi Cuma günü askıya alacağını doğruladı.

Fabrika müdürü Andre Thierig, X sosyal medya hesabında, 10 Mayıs'ta tesiste "bir günlük planlı üretim kesintisi" olacağını söyledi.

Fabrikada hafta sonları üretim faaliyeti yapılmazken, perşembe günü de 'da resmi tatil.

DÖRT GÜNLÜK DURDURULACAĞI YAZILDI

Alman gazetesi Handelsblatt'ta yer alan haberde, üreticisinin genişleme planlarına karşı yapılan protestolar nedeniyle Almanya'daki fabrikasında üretimi dört gün süreyle durduracağı yazılmıştı. 

Haberde yer alan ve şirketin Pazartesi günü personele gönderdiği bir e-postaya göre Tesla, tesiste çalışan tüm çalışanlardan Cuma günü evden çalışmalarını istedi. Üretimin Çarşamba günü geç vardiyayla sona ereceğini ve Pazar günü gece vardiyasıyla yeniden başlayacağı bildirildi. Fabrikaya erişimin yalnızca yönetici onayıyla mümkün olacağı da belirtildi. 

GENİŞLEME PLANLARI ENGELLENDİ

Tesla'nın Almanya'daki tesisini genişletme planları, Şubat ayında vatandaşların ağaçların kesilmesi ve daha büyük bir alana yer açılması yönündeki önergeye karşı oy vermesiyle engellendi. 

Aktivistler, Tesla'nın genişlemesine karşı, Cuma günü fabrika kapıları önünde yapılacak miting de dahil olmak üzere çeşitli protesto gösterileri  olacağını duyurdu.

Avrupa Üreticileri Birliği'nin verilerine göre, Tesla'nın Avrupa Birliği'ndeki satışları bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki yıla göre yüzde 5 düştü. 

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