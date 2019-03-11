Tesla, 18 Mart’tan itibaren araba fiyatlarını yüzde 3 artıracağını duyurdu.

Tesla’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu değerlendirme yapıldı:



“Önemli ölçüde birçok mağazanın açık tutulma kararının ardından Tesla küresel olarak araç fiyatlarını yüzde 3 yükseltmek durumunda kaldı. Bir diğer deyişle, ilk duyurumuzun yarısı kadar mağaza kapatacağız fakat bu durumda masraf tutarları da planlananın yarısı kadar olacak.”



Tesla açıklamasında, en ucuz aracı olan Model 3’ün 35 bin dolardan satılmaya devam edeceğini, ancak, diğer modelleri, Model S ve Model X'in fiyatında artış olacağının altını çizildi.



Şirket açıklamasında ayrıca çoğu satışın internet üzerinden yapılacağını fakat bazı mağazaların müşterilere “telefonlarından birkaç dakika içinde nasıl Tesla sipariş edebileceklerinin” gösterilmesi amacıyla açık kalacağını belirtildi. Tesla açıklamasında ayrıca, müşterilerin test sürüşlerine çıkabileceği ve satın alımın hemen sonrasında araçlarını almak isteyen müşteriler için “depoda az miktarda aracın” bulundurulacağı vurgulandı.