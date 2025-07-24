Tesla bugün satış yapacak mı? Fiyat değişmedi, alıcılar bekliyor

Tesla Türkiye'de fiyatlar henüz değişmedi. Online olarak satın alınan Tesla Model Y'nin fiyat listesi eski olarak görünüyor.



Bugün devreye giren yeni Özel Tüketim Vergisi oranlarına göre satış yapılması gerekiyor ve Tesla'nın envanterini satışa açmasına saatler kaldı.



Tesla'nın fiyatları değiştirip değiştirmeyeceği, değişim için yetkinin globalde olup olmadığı bilinmediği için şirketten henüz açıklama yapılmadı.



FİYATLAR YENİ ÖTV'YE GÖRE DÜZENLENİRSE NE OLUR?



Tesla Model Y'nin fiyatları yeni ÖTV oranlarına göre düzenlenmesi gerekiyor. Mevcut ÖTV'ler yerine yeni ÖTV'ye göre yeni hesaplama yapılıp envanterin satışa sunulması bekleniyor.



Yeni ÖTV'ye göre tahmini olarak Tesla Model Y Arkadan Çekiş 1 milyon 866 bin 203 liradan 2 milyon 120 bin 684 liraya, Tesla Model Y Long Rande Arkadan Çekiş 2 milyon 662 bi 783 liradan 2 milyon 948 bin 78 liraya, Tesla Model Y Long Range 4 Çeker 3 milyon 465 bin 581 liradan 3 milyon 790 bin 772 liraya çıkması bekleniyor.