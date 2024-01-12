Tesla, Çin'de fiyat düşürdü

ABD'li elektrikli otomobil devi Tesla, Çin'de Model 3 sedan ve Model Y SUV aracının fiyatını düşürme kararı aldı.

Buna göre Model 3 Sedan modelinin başlangıç fiyatı yüzde 5.9 oranında düşüşle 245 bin 900 yuana (yaklaşık 34 bin 300 dolar) indirildi. Model Y SUV'ın fiyatı ise yüzde 2.8 düşüşle 258 bin 900 yuana düştü.



Daha önce ABD ve dünya genelinde de uyguladığı bu fiyat indirimlerinin Tesla'nın rakipleri üzerinde baskı yaratabileceği belirtildi.



Çinli otomobil üreticisi BYD, geçen yılın son çeyreğinde Tesla'yı zirveden indirmişti. BYD, dördüncü çeyrekte 526 bin adet elektrikli araç satarken; Tesla, 484 bin 507 adet elektrikli araç satışı gerçekleştirmişti.



BYD'nin hızlı yükselişi Çin'in otomotiv pazarındaki hakimiyetinin arttığını da ortaya koymuştu. Buna rağmen Çin'deki ekonomik aktivitenin düşmesiyle elektrikli otomobil pazarının 2024'te yavaşlayacağı öngörüldü.