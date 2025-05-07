Tesla Çin'de güç kaybediyor

Çin Yolcu Araçları Birliği (CPCA) tarafından açıklanan verilere göre, Tesla Nisan ayında Çin'de üretilen 58.459 aracını sattı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre %6,0 ve Mart ayına göre %26 daha düşük. Böylece Tesla, hem yıllık hem de aylık bazda dördüncü ay arka arkaya satış kaybı yaşadı.



Tesla pazar payını kaybetmeye devam ederken, Çin'de genel otomobil talebi hükümetin "değişim programı" sayesinde güçlü kalmaya devam etti. CPCA'ya göre, 24 Nisan itibarıyla bu program kapsamında ülke genelinde 2,7 milyon araç değişimi yapıldı.



Çinli otomobil üreticileri Nisan ayında güçlü satış rakamlarına ulaştı ve bazıları rekor seviyeler gördü. BYD, 372.615 adetlik rekor satışla pazara liderlik ederken, onu 125.563 teslimatla Geely Automobile takip etti. Tesla ise geçen ay Çin'de dördüncü sırada yer aldı.



CPCA, Nisan ayında elektrikli ve hibrit yolcu araç satışlarının bir önceki yıla göre %42 artarak yaklaşık 1,14 milyon adete ulaştığını tahmin etti.

