Tesla Çin'den sonra Avrupa'da da indirime gitti

2023 yılı verilerine göre Tesla, Almanya'da elektrikli araç satışlarında zirvedeki yerini Volkswagen'e kaptırdı. Tesla'nın 12,1'lik pazar payına kıyasla Volkswagen yüzde 13,5'lik pay alarak zirveyi devraldı.

Son indirimle birlikte Tesla Model Y'nin başlangıç fiyatları Almanya'da 42 bin euroya geriledi.

Çin'deki Model Y ve Model 3 fiyatlarının indirilmesinden bir hafta sonra gelen indirimle birlikte Model Y RWD 44.890 eurodan 42.990 euroya, Model Y Long Range 54.990 eurodan 49.990 euroya, Model Y Performance ise 59.990 eurodan 54.990 euroya düştü.

Türkiye'de satılan Tesla Model Y'lerin fiyatlarında bir değişim henüz görünmüyor. Türkiye'de aracın balangıç fiyatı 2 milyon 299 bin 140 TL.

KIZILDENİZ KRİZİ ÜRETİMİ DURDURDU



Elektrikli araç devi Tesla, Kızıldeniz'de krizi nedeniyle Almanya'daki üretimini durdurma kararı almıştı. Şirket, parça teslimatında yaşanan gecikmeler nedeniyle Berlin'deki fabrikasını iki hafta boyunca üretim yapmayacak.

