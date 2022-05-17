Tesla, Cybertruck'ın Kuzey Amerika dışına siparişlerini durdurdu

Tesla, Kuzey Amerika dışında Cybertruck için sipariş almayı durdurdu.

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, elektrikli pickup modeli Cybertruck için çok fazla ön sipariş geldiğini söyledi. Musk, 2023'te yollara çıkması planlanan pickup için Kuzey Amerika'dan sipariş alınacağını belirtti.



Car 2022 konferasında konuşan Musk, "İlk üç yılda teslim edebileceğimizden çok daha fazla Cybertruck siparişi aldık" dedi. İlk olarak 2019'da tanıtılan pickup'a 1.5 milyon adet ön sipariş geldiği belirtiliyor. Bu verilere bakıldığında Tesla, 2027 yılına kadar sadece Kuzey Amerika için üretim yapabilecek.

Şirket bugüne kadar Asya ve Avrupa'dan da Cybertruck siparişlerini kabul ediyordu.

40 BİN DOLARLA 70 BİN DOLAR ARASINDA

Tesla'nın tek motorlu Cybertruck modelini 40 bin dolardan, çift motorlu versiyonu 50 bin, üç motorlu versiyonu ise 70 bin dolardan satışa çıkarması bekleniyor. Otonom sürüş paketi için ise ekstradan 10 bin dolar ücret isteniyor.



Pickupların menzilinin sırasıyla 400, 550 ve 800 kilometre olacağı belirtildi.