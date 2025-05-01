Tesla Fransa'da güç kaybediyor

Tesla, geçtiğimiz ay Fransa'da sadece 863 yeni araç tescil ettirebildi. Otomobil üreticisi en popüler modelinin üretimini artırsa bile iki yıldan uzun bir sürenin en düşük toplamına ulaştı.



Fransız endüstri birliği Plateforme Automobile'a göre otomobil üreticisinin satışları Nisan ayında yüzde 59 düştü. Tesla'nın Avrupa Birliği'nin ikinci en büyük elektrikli araç pazarındaki kayıtları yılın ilk dört ayında yüzde 44 düştü.



Tesla, Almanya da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki montaj tesislerinde üretim hatlarını değiştirdikten sonra yeniden tasarlanan Model Y spor hizmet aracını Mart ayı başında Avrupalı müşterilere teslim etmeye başladı. Bu geçiş şirketin birkaç haftalık üretimine mal oldu ve 2022'den bu yana en kötü üç aylık satışlarına katkıda bulundu.



Kötü performans, İcra Kurulu Başkanı Elon Musk'ın ABD Başkanı Donald Trump için yaptığı çalışmalar nedeniyle Avrupa'daki potansiyel müşterileri yabancılaştırdığına dair endişeleri güçlendiriyor. Tesla CEO'su, küresel bir ticaret savaşı yürüten ve Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü de dahil olmak üzere ittifakları yeniden düşünen bir yönetimin en önemli danışmanlarından biri oldu.



Musk'ın kendisi de ABD'nin NATO'dan çekilmesi ve Avrupa'nın savunmasını finanse etmeyi durdurması çağrısında bulundu.