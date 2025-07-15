Tesla Hindistan'a giriş yaptı

Tesla ilk Hindistan showroom'unu açarken, Elon Musk'ın elektrikli araç üreticisi yeni pazarlara açılmayı ve zaten iyi kurulmuş olduğu yerlerde yavaşlayan satışları dengelemeyi hedefliyor.



Mumbai'nin lüks finans bölgesi Bandra Kurla Complex'te 4 bin metrekarelik bir alan bugün kapılarını açacak. Bloomberg News'in geçen ay bildirdiğine göre, Çin'de üretilen ve vergi ve sigorta öncesi 56 bin dolardan fazla etiket fiyatı olması beklenen Model Y crossover'ları sergileyecek. Bu rakam, federal vergi kredisi olmaksızın aracın ABD'deki başlangıç fiyatından yaklaşık 10 bin dolar daha fazla.



TESLA HAVAYI KOKLAYACAK



Temmuz ayı sonuna kadar Yeni Delhi'de ikinci bir showroom açılması bekleniyor. Tesla yerel işe alımları artırdı ve depolama alanları oluşturdu. Ancak dünyanın en büyük üçüncü otomobil pazarında bir üretim tesisi kurma planı olmayan Tesla'nın Hindistan'a girişi, acil satış hacmi kazanımlarından ziyade elektrikli araçlarına olan talebi ölçmek ve markanın imajını oluşturmakla ilgili.



Elara Securities'de Mumbai merkezli bir analist olan Jay Kale, "Hacim açısından henüz anlamlı değil. Ancak markayı yerleştiriyor. Zamanla, şarj altyapısı geliştikçe ve ürün yelpazesi genişledikçe, Tesla ölçeklenebilir." dedi.



ÇİN VE ABD'DE SATIŞLARI GERİLİYOR



Uzun zamandır beklenen bu hamle, Tesla'nın iki ana pazarı olan Çin ve ABD'de zorluklarla karşılaştığı bir dönemde geldi. Şirketin satışları geçtiğimiz çeyrekte düştü ve kötü geçen 2024'ün ardından ikinci bir düşüş yılından kaçınmak istiyor.



Amerikan elektrikli araç üreticisi küresel olarak Çinli rakibi BYD ile arayı açıyor ve Hindistan, kısmen korumacı engeller nedeniyle nispeten kullanılmayan bir pazarda büyüme fırsatını temsil ediyor.



Model Y dünyanın en çok satan elektrikli otomobili olsa da, çok az Hintli bir tane alabilecek. Ülkedeki elektrikli araç penetrasyonu yüzde 5'in altında ve lüks otomobiller toplam araç satışlarının sadece yüzde 1'ini oluşturuyor.



TESLA YERELLERLE DEĞİL KÜRESELLERLE REKABET EDECEK



Tesla, Tata Motors, Mahindra & Mahindra ve MG Motor India gibi kitlesel pazara yönelik ekonomik otomobil oyuncularıyla değil, çoğunlukla BMW ve Mercedes-Benz Group AG gibi Alman lüks otomobil üreticileriyle rekabet edecek.