Tesla, ilk elektrikli TIR'ını teslim etti: 3 yıllık gecikme

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Tesla, ilk tam elektrikli TIR'ının teslimatını 3 yıl gecikmeli olarak gerçekleştirdi.

Teksas'taki Tesla fabrikasında canlı yayınlanan teslimat törenine Elon Musk da katıldı.

Konuşma yapacağı alana TIR'lardan biriyle gelen Musk, "Semi, yollarda devrim yaratacak" açıklamasında bulundu.

Tesla'nın elektrikli TIR'ı için ilk teslimatın 2019 yılında yapılacağı söylenmişti. Musk bu gecikme için, "Uzun bir 5 yıl oldu" dedi.

YENİ NESİL ŞARJ CİHAZI

Elon Musk, Semi'nin şarj ağı için yeni bir şarj cihazı geliştirdiklerini de açıkladı. Şarj cihazlarında yeni nesil soğutma teknolojisi kullandıklarını belirten Musk, "Kilowatt destekli cihazlardan çok daha güçlü ve 'megawatt' sınıfında yer alıyor" dedi.

3 ELEKTRİK MOTORU BULUNUYOR

Törende Semi ile ilgili teknik ayrıntılar da ilk kez paylaşıldı. Araçta 3 elektrik motoru bulunurken, bunlardan ikisi sürekli devrede kalarak maksimum güç sağlarken, biri daha fazla güce ihtiyaç duyulduğunda devreye giriyor.

Kullanılan motorlar toplamda 1.020 beygir güç ve 1.423 Nm tork üretebiliyor.

Tesla Semi'nin 800 kilometrelik bir menzile sahip olduğu daha önce açıklanmıştı.