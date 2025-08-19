Tesla Model Y L'yi satışa sundu... Menzili ve fiyatı belli oldu

Tesla, Çin pazarında uzun dingil mesafeli ve altı koltuklu Model Y L versiyonunu 339 bin yuan (yaklaşık 47 bin 184 dolar, yaklaşık 1.9 milyon lira) başlangıç fiyatıyla satışa sundu. Bu yeni versiyon, markanın çok satan Model Y'sinin daha geniş bir varyantı olarak öne çıkıyor.



Şirketin Çin'deki sosyal medya platformu Weibo üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu stratejik hamle, Tesla'nın Çin'deki elektrikli araç pazarındaki rekabet gücünü artırma ve daha geniş aileler veya daha fazla iç hacim arayan tüketicilere hitap etme amacını taşıyor.

751 KİLOMETRE MENZİLİ VAR

751 km menzil (CTLC) sunan Model Y L'nin boş ağırlığı 2 bin 86 kilogram olacak ve Kore batarya üreticisi LG Energy Solution'ın lityum iyon bataryaları kullanılacak. Tüm bunlar, araç içinde daha fazla alan anlamına geliyor. Çinliler altı koltuklu SUV segmentini oldukça çok seviyorlar.



ÇİFT ELEKTRİK MOTORU OLACAK



Model Y L çift elektrik motoruna sahip olacak; biri ön aksta 142 kilovat, diğeri ise arkada 198 kW güç üretecek.



Bu, toplamda 340 kW (456 beygir gücü) maksimum güç çıkışı anlamına geliyor. Yani, normal Long Range AWD'den daha güçlü ve aslında, facelift öncesi Model Y Performance'a benziyor.



Tesla'nın küresel düşüşüne ve CEO Elon Musk'ın politik entrikalarına rağmen, Model Y geçen yıl Çin'de güçlü bir satış performansı sergiledi. Hatta, 2024 yılında yaklaşık yarım milyon adet satılarak Çin'in en çok satan otomobili oldu.