Tesla Model Y Standart'ın fiyatı belli oldu

Elektrikli otomobil alanında kısıtlı envanter satışına rağmen büyük satış rakamlarına ulaşan Tesla'nın ucuz modeli olan Model Y Standart'ın önümüzdeki günlerde envantere girip satışa çıkması bekleniyor.

Model Y Standart'ın Türkiye satış fiyatı da belli oldu. Matrahsız fiyatı 1 milyon 525 bin lira olan araca Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi eklenince fiyatı 2 milyon 349 bin 300 liraya ulaşıyor.