Tesla Model Y'ye yeni renk ve jant kombinasyonu

Özel Tüketim Vergisi'nin artmasıyla birlikte Tesla Model Y'de renk seçeneklerini de artırdı. Sadece dış renk değil iç renkte de seçenekler sunmaya başladı.



Her akşam saat 18:30'da envanterini satışa açan Tesla'da tüm renkler bulunurken iç renkte beyaz seçeneği ve jantlarda da 20 inç seçeneği geldi.



FİYATLAR NE OLDU?



Arkadan çekişli Pearl White Multi-Coat renk, iç rengi de beyaz olan Tesla Model Y'nin fiyatı 2 milyon 349 bin 600 lira oldu.



Long Range Arkadan Çekiş olan White Multi-Coat renk, iç rengi beyaz, 20 inçlik Helix 2.0 jantı bulunan Tesla Model Y'nin fiyatı 3 milyon 484 bin 245 liraya yükseldi.



Long Range Dört Çeker olan Model Y'ye White Multi-Coat renk, iç rengi beyaz, 20 inçlik Helix 2.0 jantı eklendiğinde fiyatı 4 milyon 290 bin 825 liraya ulaşıyor.

