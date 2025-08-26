Tesla nedeniyle ölmüştü... Dev tazminat çıktı

Milyarder Elon Musk'ın elektrikli araç şirketi Tesla, 2019 yılında Otopilot donanımlı bir Model S'in ölümcül kazasıyla ilgili açılan davada 60 milyon dolarlık uzlaşma teklifini reddetti ve jüri bu ay davada 243 milyon dolarlık tazminat kararı verdi.



Davacıların avukatları, Tesla'dan yasal ücret taleplerinin bir parçası olarak Pazartesi günü Florida, Miami'deki federal mahkemeye yaptıkları başvuruda uzlaşma teklifini açıkladı.



Florida yasalarının, davacıların 30 Mayıs'ta uzlaşma teklif edildiğinden bu yana biriktirdikleri yasal ücretleri alma hakkı tanıdığını söylediler.



Tesla ve davada şirketi temsil eden avukat, yorum taleplerine hemen yanıt vermedi. Davacıların avukatları da henüz bir yorumda bulunmadı.



TEK KAZA DEV TAZMİNAT ORTAYA ÇIKARDI



Duruşma, Nisan 2019'da Autopilot sürücü destek yazılımına sahip 2019 Model S'in karıştığı bir kazaya odaklandı. Sürücünün Tesla aracı, mağdurların park halindeki Chevrolet Tahoe'sine, aracın yanında dururken çarptı.



Jüri, ölen Naibel Benavides Leon ve ağır yaralanan erkek arkadaşı Dillon Angulo'nun mirasına toplam 129 milyon dolar tazminat ve 200 milyon dolar cezai tazminat ödenmesine karar verdi. Tesla, tazminatın yüzde 33'ü olan 42,6 milyon dolardan ve cezai tazminatın tamamından sorumlu tutuldu.



Jüri, sürücünün tazminatın yüzde 67'sinden sorumlu olduğuna karar verdi, ancak kendisi sanık değildi.



Tesla, herhangi bir yanlış yapmayı reddederek, kararın "sadece otomotiv güvenliğini geriye atmaya ve Tesla'nın ve tüm sektörün hayat kurtaran teknolojiyi geliştirme ve uygulama çabalarını tehlikeye atmaya" yaradığını söyledi. Tesla, itiraz edeceğini söyledi.



Davacı avukatları, davanın Autopilot'tan kaynaklanan üçüncü bir şahsın haksız yere ölümüne ilişkin ilk dava olduğunu söyledi.



Tesla da araçlarının otonom sürüş yetenekleri nedeniyle benzer davalarla karşı karşıya kalmıştı ancak bunlar mahkemeye gitmeden çözüldü veya reddedildi.