Tesla "standartların üzerinde" bir araç piyasaya sürüyor

Elektrikli araç üreticisi şirketi Tesla, ekim ayında daha düşük fiyatlı Model Y ve Model 3'ü piyasaya sürmüştü. Bu araçlar temel modellerden 5 bin dolar daha düşüktü. Bu durum gözle görülür bir indirim olup artan rekabet ortamıyla talebin arttırılması hedefleniyor.

Elektrikli araç üreticisi Tesla, son çıkardığı düşük standartlı modellerin ardından piyasaya geri dönüşü standartların üzerinde bir modelle oluyor. En çok satan modellerine ekleme yapılarak üretilen yeni model de araç 4 çekişli olmasıyla öne çıkıyor.

Trump yönetiminin 7.500 dolarlık federal vergi indirimlerini sona erdirdiği Eylül ayından bu yana, daha geniş elektrikli araç pazarı da soğudu. Bu arada Tesla, yoğunlaşan küresel rekabetle karşı karşıya.

Analistler, Tesla'nın üretim maliyetlerini düşürerek veya yazılım ve hizmetlerden elde edeceği geliri artırarak bu etkiyi telafi edememesi durumunda, daha düşük fiyatlı araçların payının artmasının kar marjları üzerinde baskı oluşturabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Elon Musk, şirketin Model S ve Model X modellerindeki üretimi sonlandıracağını ve yatırımlarını insansı robotların üretimine çevireceğini açıkladı.