Tesla tercih edilmemeye başladı

Araştırma grubu New AutoMotive'in açıkladığı ön verilere göre, Tesla'nın İngiltere'deki yeni otomobil satışları Mayıs ayında bir önceki yıla göre %45'ten fazla düşüş gösterdi.



Verilere göre, CEO Elon Musk'ın Avrupa'da aşırı sağcı politikaları benimsemesi nedeniyle kısmen pazar payı kaybeden otomobil üreticisi, geçen ay İngiltere'de 1758 araç sattı. Geçen yılın aynı ayında 3244 araç satmıştı.



Yine de Tesla, bu yıl şu ana kadar İngiltere'de en çok satan bataryalı elektrikli araç olmaya devam etti.



New AutoMotive'e göre, İngiltere'deki toplam yeni otomobil kayıtları Mayıs ayında %4,3 artarak 144.098 adede yükselirken, BEV satışları yıllık bazda %28 arttı.



BYD, İngiltere'deki yeni otomobil satışlarını iki katından fazla artırarak 1.388 adede çıkardı.