Tesla tercih edilmiyor... Satışları sert düştü

Tesla'nın satışları Haziran ayında İsveç ve Danimarka'da üst üste altıncı ay düşerek, rakiplerin pazar payı kazanması ve CEO Elon Musk'ın popülaritesinin azalması nedeniyle elektrikli araç üreticisinin karşılaştığı zorlukların altını çizdi.



İsveç'te, Tesla'nın satışlarının bir ölçüsü olan kayıtlar Haziran ayında bir önceki yıla göre yüzde 64,4 düştü.



Tesla'nın satışları Danimarka'da da yüzde 61,6 düşerken, ABD'li elektrikli araç üreticisinin revize edilmiş Model Y satışları geçen yıla kıyasla yüzde 31,2 düşerek 1.155 araca geriledi ve markanın talihini yeniden canlandıracak hiçbir işaret göstermedi.



Tesla'nın aylık araç kayıt rakamlarının yayınlanması, Musk ile ABD Başkanı Donald Trump arasında kapsamlı bir vergi indirimi ve harcama tasarısına ilişkin anlaşmazlığın yenilenmesiyle aynı zamana denk geldi.



Frankfurt'ta işlem gören Tesla hisseleri yüzde 5,6 düşüş gösterdi.