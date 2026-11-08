Tesla Türkiye’de garantili ikinci el ve takas dönemi başladı

Tesla , Türkiye pazarındaki faaliyetlerini yeni hizmetlerle genişletmeye devam ediyor. Şirket, 6 Kasım itibarıyla Türkiye'deki müşterileri için iki yeni programı devreye soktuğunu duyurdu. Artık kullanıcılar doğrudan marka üzerinden garantili ikinci el araç satın alabilecek veya mevcut araçlarını vererek yepyeni bir Tesla modeline geçiş yapabilecek. Bu yeni adımlar, markanın Türkiye'deki varlığını ve müşteri deneyimini daha da güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor.

SERTİFİKALI VE EK GARANTİLİ İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞI

Tesla'nın başlattığı Sertifikalı İkinci El programı, 150 bin kilometrenin altındaki araçları kapsıyor. Satışa çıkacak olan bu otomobiller, şirketin kendi teknisyenleri tarafından detaylı bir kontrol ve yenileme sürecinden geçiriliyor. Marka, bu araçlarda herhangi bir yapısal hasar bulunmadığını ve hava yastıklarının daha önce açılmadığını garanti altına alıyor. Ayrıca şeffaflık ilkesi gereği, satın alma işlemi tamamlanmadan önce müşterilere aracın tahmini menzil bilgisi de sunuluyor.

Bu programın tüketiciler açısından en cazip yanlarından biri ise sunulan ek garanti imkânı. Satışa sunulan ikinci el araçların mevcut dört yıl veya 80 bin kilometrelik yeni araç garantisinden kalan süreye, bir yıl veya 20 bin kilometrelik ek bir garanti daha dâhil ediliyor. Bu ek garantinin geçerliliğinde, süre veya kilometre sınırından hangisi önce dolarsa o kriter dikkate alınıyor. Kullanıcılar, tüm bu yenilenmiş ve sertifikalandırılmış araçları Tesla'nın çevrimiçi envanteri üzerinden inceleyip doğrudan şirket üzerinden sipariş edebiliyor.

YENİ ARAÇ ALIMLARINDA KESİNTİSİZ TAKAS İMKANI

Şirketin Türkiye'de devreye aldığı bir diğer önemli hizmet ise takas programı oldu. Bu sistem, kullanıcıların yeni bir Tesla siparişi oluşturmasıyla birlikte çalışmaya başlıyor. Müşteriler, çevrimiçi sipariş süreci esnasında mevcut araçları için kolayca bir değerleme talebinde bulunabiliyor.

Değerleme sürecinin onaylanması ve takas işlemlerinin tamamlanmasının ardından, kullanıcılara pratik bir geçiş deneyimi sunuluyor. Yeni Tesla modelinin teslimat günü geldiğinde, müşteri eski aracını şirkete bırakıp aynı gün yepyeni otomobiliyle yola çıkabiliyor. Böylece eski aracı satma ve yeni aracı bekleme süreci arasındaki zaman kaybı ortadan kalkıyor, araç değiştirme deneyimi oldukça konforlu bir hâle bürünüyor.