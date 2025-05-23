Tesla, Türkiye'de vites yükseltti | Model Y geri döndü, işte yeni fiyatlar...

Elektrikli otomobil devi Tesla, Türkiye’deki kullanıcıları için 2025 Model Y serisini yeniden satışa sundu. Kısa menzilli versiyonlar 22 Mayıs itibarıyla satışa çıkarken, uzun menzilli modellerin 28 Mayıs ve 4 Haziran tarihlerinde satışa sunulacağı açıklandı. Yoğun ilgi nedeniyle yeni stokların da hızla tükenmesi bekleniyor.



SADECE İZMİR'DE TESLİMAT YAPILACAK



Tesla’nın Standard Range (SR RWD) olarak bilinen kısa menzilli Model Y versiyonu, 1.866.203 TL’lik fiyat etiketiyle 22 Mayıs’ta saat 18.30’da satışa açıldı. Bu versiyon yalnızca İzmir’deki Tesla mağazası üzerinden teslim edilecek. Uzun menzilli, arkadan itişli Model Y (Long Range RWD) ise 28 Mayıs ve 4 Haziran tarihlerinde tekrar satış listelerine girecek. Bu modelin menzili 622 kilometre olarak açıklanırken, fiyatı ise 2.662.662 TL olarak belirlendi.

Tesla’nın 2025 Model Y serisi, yalnızca menzil değil; donanım ve tasarım tarafında da yenilikler sunuyor. Güncellenen aerodinamik yapısı sayesinde aracın hava sürtünme katsayısı 0.23 Cd’den 0.22 Cd’ye düşürüldü. Yenilenen LED far tasarımı, ambiyans aydınlatma sistemi, havalandırmalı ön koltuklar, elektrikli ayarlanabilir arka koltuklar ve bagaj kapağında eller serbest açılma özelliği dikkat çeken donanımlar arasında yer alıyor. Arka koltuk yolcuları için 8 inçlik bilgi-eğlence ekranı da artık standart olarak sunuluyor.

BATARYA VE PERFORMANS VERİLERİ GÜNCELLENDİ

Yeni Model Y serisinin batarya seçenekleri de elden geçirildi. Kısa menzilli versiyonda Çinli CATL tarafından üretilen 62,5 kWsa LFP batarya kullanılıyor. Bu model 500 kilometrelik menzil sunarken, 0’dan 100 km/s hıza 5,9 saniyede ulaşıyor. Uzun menzilli versiyonlarda ise LG üretimi 78,4 kWsa kapasiteli NMC batarya bulunuyor. Arkadan itişli model 622 km menzil sunarken, çift motorlu dört çeker versiyon ise 586 km’ye kadar yol alabiliyor.

Her iki batarya tipi de hızlı şarj destekli: LFP batarya 175 kW, NMC batarya ise 250 kW’a kadar DC hızlı şarj imkanı sağlıyor. Ayrıca yeni süspansiyon sistemi ve ikinci nesil kabin gürültü azaltma teknolojisiyle sürüş konforunun ciddi şekilde artırıldığı vurgulanıyor.

Tesla Türkiye Fiyat Listesi – Mayıs 2025

• Model Y SR RWD (500 km): 1.866.203 TL

• Model Y LR RWD (622 km): 2.662.662 TL

• Model Y LR AWD (586 km): 3.465.581 TL

Yeni satış tarihleri:

• 22 Mayıs 2025, 18.30 – Model Y SR RWD (Sadece İzmir teslimatlı)

• 28 Mayıs 2025, 18.30 – Model Y LR RWD

• 4 Haziran 2025, 18.30 – Model Y LR RWD