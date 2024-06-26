Tesla, üretilen tüm Cybertruck'ları geri çağırıyor: Bu kez silecek sorunu

Tesla, elektrikli kamyoneti Cybertruck'ları geri çağırıyor. Geri çağırma, ön cam sileceğinde sorun olduğu belirtilen 11 binden fazla Cybertruck'ı içeriyor.

Tesla, üretilen tüm Cybertruck'ları geri çağırıyor: Bu kez silecek sorunu

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, 'nın 11 bin 688 Cybertruck elektrikli kamyonetini hatalı ön cam sileceği nedeniyle geri çağırdığını açıkladı. Hatanın görüş mesafesini azaltıp kaza riskini artırabileceği belirtildi. 

Geri çağırma işlemi 13 Kasım 2023'ten 6 Haziran 2024'e kadar üretilen modelleri kapsadığı için neredeyse yollardaki tüm Cybertruck'lar geri çağırıyor. 

DAHA ÖNCE 4 BİN ARACI GERİ ÇAĞIRMIŞTI

Tesla daha önce, gaz pedalının yerinden çıkmasına neden olabilecek ölümcül bir arıza nedeniyle yaklaşık 4 bin Cybertruck'ı geri çağırmıştı. 

NHTSA raporunda, "Gaz pedalına güç uygulandığında, pedal yerinden çıkabilir veya üstüne gelen iç döşemeye sıkışabilir" ifadelerine yer verildi.

Şirketin CEO'su Elon Musk Nisan ayındaki geri çağırma için sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada "Çok dikkatli davranıyoruz" ifadelerini kullandı.

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