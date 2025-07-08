Tesla yeni Supercharger istasyonları kuruyor

Tesla'nın satışları Türkiye'de rekor kırarken altyapı yatırımları da devam ediyor. Tesla'nın araç şarj istasyonu Supercharger'ların yeni lokasyonları açıklandı.



2025 yılında 10 yeni lokasyon daha hizmete alınacak ve toplamda 80 Supercharger noktasına ulaşılacak. 2026 yılı için de yeni Supercharger istasyonlarının kurulması planlar dahilinde bulunuyor



NERELERE AÇILACAK?



2025'te Söke-Aydın, Bolu (Mevcut lokasyon genişletilecek), Çankaya-Ankara, Yatağan-Muğla, Sivrihisar-Eskişehir, Keçirborlu-Isparta, Samandıra-İstanbul (Kuzey ve Güney), Karşıyaka-İzmir, Tekirdağ'da Supercharger'lar hizmet verecek.