Tesla zam yaptı... İşte yeni fiyatlar

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın X sitesinde ve internet sitesinde yer alan paylaşımına göre, Tesla ABD'de Model S ve Model X otomobillerini yenilediğini ve fiyatlarını 5.000 dolar artırdığını duyurdu.



Tesla'nın internet sitesinde yer alan habere göre, iki modelin tüm konfigürasyonlarına 5.000 dolar zam yapıldı.



Model X'in dört tekerlekten çekişli versiyonu 89.990 dolara mal olurken, ekoseli versiyonu 104.990 dolara satılıyor. Model S dört tekerlekten çekişli versiyonu artık 84.990 dolara mal olurken, ekoseli versiyonu 99.990 dolara satılıyor.