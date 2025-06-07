Tesla zor duruma mı düşecek? 10 yıldır olmayan oldu...

Talebin keskin bir şekilde azalmasıyla Tesla'nın elektrikli araç teslimatlarının düştüğü görülüyor.



Wall Street, Elon Musk yönetimindeki otomobil üreticisi azalan tüketici talebi ve elektrikli araçlar için ABD federal teşviklerinin azaltılması tehdidiyle mücadele ederken Tesla teslimatlarına ilişkin beklentilerini dizginliyor.



Oppenheimer analistleri Cuma günü Çin ve Avrupa'dan gelen zayıf verileri gerekçe göstererek bu yıl ve gelecek yıl için teslimat tahminlerini düşürdü. Menkul kıymetler firması, 2025 yılında 1,63 milyon teslimat beklentisi ile üst üste ikinci yıllık düşüşü öngörüyor. Bu rakam Bloomberg tarafından derlenen analist tahminlerinin ortalaması olan 1,7 milyonun altında.



Colin Rusch liderliğindeki analistler bir notta, "Tesla'daki zor iş, şirket yapay zeka ve robotik merkezli bir stratejiyi uygularken marka hasarını onarmaya başladıkça yeni başlıyor" dedi.



Goldman Sachs analistleri de Cuma günü ikinci çeyrek ciro tahminlerini ve hisse senedi fiyat hedefini düşürdü. Satış tarafındaki firma notunda, ikinci çeyrek için daha önceki 410 bin tahmininden şimdi 365 bin teslimat bekliyor.



Beklentilerin azalması, satışların düşmesi, Musk'ın politikalarına karşı tüketici tepkisi ve şimdi de CEO ile Başkan Donald Trump arasındaki çekişme ile karşı karşıya olan Tesla'ya vurulan son darbe oldu. İkilinin karşılıklı atışmaları ve tehditleri nedeniyle otomobil üreticisinin hisseleri Perşembe günü yüzde 14 değer kaybetti. Bu hafta, hisse senedinin 2023'ten bu yana en kötü haftalık düşüşü - yüzde 15 düşüş oldu.



Bu hafta hisse senedi 2023'ten bu yana yüzde 15'lik düşüşle en kötü haftalık düşüşünü yaşadı.

Tesla bu ay Austin'de bir robot taksi hizmeti başlatmaya hazırlanırken, Musk şirketin geleceğini giderek daha fazla otonomiye bağlıyor.



10 YIL SONRA İLK KEZ TESLİMATINI ARTIRAMADI



Tesla satışları yıla zorlu bir başlangıç yaptı ve 2024'ün ardından elektrikli araç üreticisi on yıldan uzun bir süredir ilk kez yıllık teslimatlarını artıramadı. Bu yıl, Musk'ın Trump yönetimine kısa süreli katılımı ve tartışmalı siyasi görüşleri nedeniyle marka etrafında artan kutuplaşma getirdi. Satışlar, en popüler aracı olan Model Y'nin yenilenmesi sırasında bazı üretim hatlarının kapatılmasından da etkilendi.



Avrupa'da Tesla kilit pazarlarda düşüşünü sürdürüyor. Bu arada, Cox Automotive'e göre, ABD'de Tesla satışları 2025'in ilk dört ayında yaklaşık 18 bin 700 araç veya bir yıl öncesine göre yüzde 9,7 azaldı ve bu da şirketin en son sürümünü piyasaya sürmesinden sonra bile Model Y satışlarındaki düşüşü yansıtıyor.