Tesla Cybertruck ilk kazasını yaptı

ÇELİK GÖVDE ELEŞTİRİLMİŞTİ

Araç, Ultra-Hard 30X Cold-Rolled paslanmaz çelikten üretilen kabuk ve zırhlı camlara sahip. Tesla Cybertruck'ın paslanmaz çelik malzeme ile üretilmesi ve epey ağır bir yapıya sahip olması karışacağı kazalarda büyük can ve mal kayıplarının yaşanabileceği eleştirilerine neden olmuştu.

Üç farklı versiyonla satışa çıkan Cybertruck'ın arkadan itişli başlangıç modeli 402 km, dört tekerden çekişli çift motorlu versiyonu 547 km menzil ve daha sona gelecek olan üç motorlu versiyonu ise 515 km menzil vadediyor. Ayrıca araca eklenebilecek ek batarya modülü ile menzil artırılabiliyor.