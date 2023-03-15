Tesla'da büyük güvenlik açığı: Başkasının Tesla'sına binip saatlerce kullandı

Kendi aracının üzerindeki numarasından Randev'e ulaşan aracın sahibi, yanlış aracı aldığını bildirdi. Çocuklarını eve bırakan Randev saatler sonra diğer Tesla sürücüsüyle buluştu.



Araçlarda maddi ve manevi bir zarar oluşmamasına rağmen polise haber veren ikili, "Sadece gülüyorduk" açıklamasında bulundu.



Tesla'nın mobil uygulaması sayesinde aracın kilidini açma, çalıştırma, klima kontrolü ve batarya takibi gibi birçok işleve ulaşılabiliyor. Uygulamanın kullanılabilmesi için şoförün doğrudan araba ile eşleşmesi gerekiyor.



Yaşanan olaylar ilgili Tesla'dan henüz bir açıklama gelmedi.