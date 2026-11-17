Avrupa otomotiv sektörü, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW gibi yerel devlerin Çin rekabeti karşısında küçülmeye gidip fabrika kapatmaları tartıştığı zorlu bir dönemden geçiyor.

Bu kriz ortamında, sektörün parlayan yıldızı Tesla'dan sürpriz ve iddialı bir hamle geldi. Geleneksel ürün gamını küçülterek rotasını tamamen otonom araçlara ve robotlara çeviren şirket, otonom taksi modeli Cybercab'i Avrupa'ya taşıyor.

ALMANYA 'YA DEVASA YATIRIM, DEVASA HEDEF

Tesla, Almanya'nın başkenti Berlin yakınlarındaki Gruenheide fabrikasına tam 3 milyar euro yatırım yapacağını açıkladı. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, yıl sonundan önce gerekli inşaat izinleri için başvuru yapılacak. Ek üretim tesisinin inşasına 2027 yılının ilk yarısında başlanması ve 2029 yılında üretime geçilmesi planlanıyor. Hedef ise oldukça yüksek: Gruenheide tesisinde yılda 1 milyon adet sürücüsüz Cybercab modeli üretmek. Bu devasa kapasite, Tesla'nın Avrupa'daki tek fabrikasını Volkswagen'in Wolfsburg'daki ana merkezini bile geride bırakarak Almanya'nın kapasite bakımından en büyük otomobil fabrikası yapabilir.

Ancak Almanya'daki süreç Tesla için hiçbir zaman kolay olmadı. Mart 2022'de rekor bir hızla açılan fabrika, sık sık çevreci protestolara sahne oldu. Tesla'nın yerel yönetimi, sendikalaşmayı engelleme iddiaları nedeniyle Almanya'nın güçlü sanayi sendikası IG Metall ile sürekli bir gerilim içinde. Elon Musk'ın, henüz ticari olarak geniş çapta satışa sunulmamış bir model için Avrupa'da bu kadar büyük bir riske girmesi de birçok soru işaretini beraberinde getiriyor.

TESLA KLASİK MODELLERİNİ BİR BİR ÖLDÜRÜYOR

Almanya'ya yapılacak bu yeni yatırım, Tesla'nın mevcut iş modeline yapılan bir eklentiden ziyade, büyük bir strateji değişikliğinin parçası gibi görünüyor. Zira şirket, geleneksel insan kontrollü otomobillerinden yavaş yavaş vazgeçiyor.

Geçtiğimiz yıl yaşlanan Model S ve Model X serilerinin üretimini sonlandıran Tesla, Fremont fabrikasındaki bu alanı insansı robot Optimus'un üretimine ayırmıştı. Teksas fabrikasında ise Cybertruck üretiminin 2027 yazında sona ermesi planlanıyor; burada da amaç Cybercab üretimi için yer açmak. Üstelik sadece niş modeller değil, markanın en çok satan modeli olan Model Y'de bile en ucuz dört tekerlekten çekişli versiyon satıştan kaldırıldı. Kısacası Tesla, lüks bir sedan, büyük bir SUV veya bir pikap ile pazardaki boşlukları doldurmak yerine tüm enerjisini ve kaynaklarını otonom geleceğe yatırıyor.

CYBERCAB İÇİN AVRUPA'DA İZİN SÜRECİ ZORLU GEÇECEK

Tesla, Model 3 ve Model Y'nin küresel satış başarısına güvenmeye devam etse de tüm yumurtalarını otonom sürüş sepetine koyması büyük bir risk barındırıyor. Direksiyonu ve

pedalları olmayan Cybercab'in başarılı olması, tamamen Tesla'nın otonom sürüş yeteneklerine ve hükümetlerden alacağı izinlere bağlı. ABD'de bile federal güvenlik gereksinimleri nedeniyle inceleme altında olan bu aracın Avrupa'da yollara çıkması çok daha karmaşık bir süreç olacak.

Tesla'nın şu an insan gözetiminde çalışan Tam Otonom Sürüş (FSD) sisteminin Avrupa'daki onay süreci bunun en net örneği. Hollandalı yetkililer 18 aylık uzun bir test sürecinin ardından nisan ayında sisteme onay verse de, Avrupa Birliği çapında genel bir onay hâlâ beklemede. Regülatörlerin endişelerini gidermek için sistemin adını "Tesla Destekli Sürüş" olarak değiştiren ve hız ayarlarını kısıtlayan şirketin, içinde direksiyon bile olmayan bir araç için Avrupa'dan nasıl onay alacağı şimdilik büyük bir merak konusu.