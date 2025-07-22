Tesla'dan avantaj... 1.2 milyon liraya satılıyor

Avrupa ve ABD'de tercih edilmemeye başlayan Tesla avantajları öne çıkararak satış yapmaya çalışıyor.



Milyarder iş insanı Elon Musk'ın ABD'deki siyasi hamleleri nedeniyle bazı kesimler tarafından sevilmemiş olması markalarına da zarar verdi.



Bundan dolayı Tesla avantajlı satış fırsatlarını tüketicilere sunmaya çalışıyor.



Tesla, İspanya'da hükümetin teşvikleri ve Tesla Boost programı kapsamında Model 3'ün arkadan itişli modelini 25 bin eurodan (yaklaşık 1.2 milyon lira) satıyor.



Alınacak araçlar 30 Eylül 2025 tarihine kadar teslim edilecek.



