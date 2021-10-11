Tesla'dan Avrupa'ya fabrika: İlk teslimat tarihi belli oldu

Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Avrupa'daki ilk fabrikasında, bir festival düzenledi. Berlin'deki festivale katılan şirketin CEO'su Elon Musk, "Bir kaç ay içinde üretime başlamayı planlıyoruz. İlk araçlarımızı Aralık ayında teslim edebileceğiz" dedi.

Haberler - NTV 11.10.2021 - 10:18

Tesla'dan Avrupa'ya fabrika: İlk teslimat tarihi belli oldu

, Almanya'nın başkenti Berlin yakınlarındaki fabrikasının kapılarını halka açtı. "Gigafactory" adlı Avrupa'daki bu ilk fabrikası bir gün süren bir festivale ev sahipliği yaptı.

Katılımcı 9 bin kişi konser ve diğer etkinliklerin yanı sıra fabrikayı gezme şansı da yakaladı.

"KISA SÜREDE ÜRETİME GEÇECEĞİZ"

"Giga Fest"in açılışına katılan şirketin CEO'su , "Bir kaç ay içinde, muhtemelen Kasım ya da Aralık ayında üretime başlamayı planlıyoruz. Umuyorum ki ilk araçlarımızı Aralık ayında teslim edebileceğiz. Ancak burada üretime başlamak işin kolay kısmı zor olanı ise hedeflediğimiz üretim kapasitesine ulaşmak" dedi. 

Fabrika tam kapasite çalıştığı takdirde yılda 500 bin elektrikli otomobil üretebilecek. Bu sayı Almanya genelinde 2020'de üretilen tüm elektrikli araç sayısının yaklaşık 2 katına denk geliyor. 

Gigafactory'nin yanında 5 milyar euroluk bir yatırımla bir de batarya üretim tesisi kurulması planlanıyor.

ÇEVRECİLER RAHATSIZ

fabrikanın Almanya'nın elektrikli araç hedeflerini tutturmasında büyük katkı sağlayacağını söylese de bazı çevreciler ve aktivistler 'nın Almanya'da fabrika kurmasından rahatsız

Çevreciler 'nın kurduğu tesis için bir ağaç katliamına sebep olduğuna dikkat çekiyor.

Tesisin üretime başlayıp başlamayacağı ise Çevre Bakanlığı'ndan gelecek onaya bağlı. Ancak fabrikanın onay almasına kesin gözüyle bakılıyor. 

Fabrikada 'nın "Model Y" adı verilen modeli üretilecek

OTOMOBİL HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...