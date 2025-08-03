Tesla'dan bir ilk... Yarın açılıyor

Tesla geçtiğimiz günlerde Mumbai'deki ilk showroom'unun açılışıyla Hindistan'daki faaliyetlerine başladı. Marka, Delhi'deki ikinci showroom'un açılışıyla ülkedeki varlığını genişletmeye hazırlanırken, ABD merkezli marka ülkedeki ilk supercharger'ını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu Tesla Şarj İstasyonu 4 Ağustos 2025 tarihinde One BKC, Mumbai'de olacak.



Mumbai'deki Tesla Şarj İstasyonunda dört adet V4 Süper Şarj Ünitesi, yani DC Şarj Üniteleri ile birlikte dört adet Hedef Şarj Ünitesi, yani AC şarj üniteleri bulunacak. Bu üniteler mevcutken, Süper Şarj durakları 24/kW Rs ve 11 kW şarj hızı için 11/kW Rs fiyatla 250 kW'lık en yüksek şarj hızını aşıyor.



15 DAKİKALIK ŞARJLA 267 KİLOMETRE MENZİL



Yeni piyasaya sürülen Tesla Model Y, bu şarj ünitelerini kullanarak 15 dakikalık şarj süresi içinde 267 km'ye kadar menzil elde edebiliyor. Perspektif eklemek gerekirse, marka bunun Chhatrapati Shivaji Maharaj Uluslararası Havaalanı ile Hindistan Geçidi arasında beş dönüş yolculuğu için yeterli olduğunu iddia ediyor.



Şarj cihazını kullanmak için Tesla elektrikli araç sahiplerinin araçlarını fişe takmaları gerekiyor. Müsaitlik durumunu kontrol etmek için tüketiciler Tesla uygulamasını kullanabiliyorlar. Bu uygulama aynı zamanda şarj ilerlemesini izlemek, şarj sırasında bildirim almak ve şarj için ödeme yapmak için de kullanılabiliyor.



Hindistan'da Tesla Model Y'nin arkadan itişli versiyonu 60 kWh batarya ya da daha büyük 75 kWh batarya paketi ile satın alınabiliyor. Bu RWD modeli, yaklaşık 295 hp güç üreten tek bir elektrik motoruna sahiptir. Ayrıca, 60 kWh bataryanın tam şarj edildiğinde 500 km WLTP menziline sahip olduğu iddia edilirken, uzun menzilli versiyonun 622 km menzil sunduğu bildiriliyor.