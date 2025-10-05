Tesla'dan gizemli paylaşım: 7 Ekim'de ne tanıtacak?

Görüntüler sosyal medyayı ikiye bölerken, bir kesim bunun ucuz Tesla Model Y'ye ait bir parça olduğunu düşünüyor. Bir kesim ise görüntülerin yeni bir teknoloji ya da Tesla ürününe ait olabileceğini belirtiyor.

YENİ BİR HAVALANDIRMA SİSTEMİ Mİ?



Bazılarına göre de videoda dönen parça, markanın yeni modellerinde kullanılacak ısıtma, havalandırma ve klima (HVAC) sistemini gösteriyor. Tesla modellerinde hava filtrelemede yüksek verimli partikül emici filtre (High Efficiency Particulate Air - HEPA) sistemini kullanılıyor. Yani 7 Ekim'de tanıtılacak olan daha yüksek verimlilik sağlayan geliştirilmiş bir HVAC sistemi olabilir deniliyor.



Başka bir teori ise yeni termal yönetim sistemiyle ilgili bir tanıtım yapılacak. Videoda dönen parçanın hava akışı ve ısı kontrolü için tasarlanan yeni bir soğutma sistemine ait olabileceği belirtiliyor.



Bataryaların ısısını dengeleyen bu sistem menzil, performans, şarj hızı ve tüketim konusunda etkili oluyor.