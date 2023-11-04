Tesla'dan "hemen teslim" araçlar için 300 bin TL'lik indirim

Türkiye'de elektrikli otomobil satışlarının zirvesinde yer alan Tesla, hemen teslim edilebilecek modellerinde büyük indirime gitti.

Tesla'dan "hemen teslim" araçlar için 300 bin TL'lik indirim

Türkiye pazarına girişinin ardından satış rakamları ile dikkat çeken üreticisi , çok sayıda araçta indirime gitti. 

Tesla'dan "hemen teslim" araçlar için 300 bin TL'lik indirim - 1

Şirketin internet sitesinde önceden konfigüre edilmiş olduğu belirtilen araçlar, "Fiyat düzenlemeleri, siparişten sonraki 7 gün içinde teslim alındığında geçerlidir" uyarısı ile listelendi. 

Tesla'dan "hemen teslim" araçlar için 300 bin TL'lik indirim - 2

Listede, Model Y Long Range olduğu görülen beyaz, gri, siyah, mavi ve kırmızı renkte yaklaşık 50 araç bulunuyor. 

Tesla'dan "hemen teslim" araçlar için 300 bin TL'lik indirim - 3

En ucuz araç 2 milyon 712 bin 538 TL'den 2 milyon 355 bin 480 TL'ye düşerken, en pahalısı ise 3 milyon 517 bin 421 TL'den 3 milyon 297 bin 811 TL'ye düştü. Modellerde yaklaşık 250 - 300 bin TL'lik indirim uygulanıyor. 

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