Tesla'dan "hemen teslim" araçlar için 300 bin TL'lik indirim

En ucuz araç 2 milyon 712 bin 538 TL'den 2 milyon 355 bin 480 TL'ye düşerken, en pahalısı ise 3 milyon 517 bin 421 TL'den 3 milyon 297 bin 811 TL'ye düştü. Modellerde yaklaşık 250 - 300 bin TL'lik indirim uygulanıyor.