Tesla'dan Japonya hamlesi

Tesla , artan talebi karşılamak için bu yıl Japonya 'daki araç teslimat noktalarının sayısını yaklaşık yüzde 60 oranında artırmayı planlıyor.

Rapora göre, elektrikli araç üreticisi şu anda Japonya'da yedi teslimat noktası işletiyor ve bu ay Yokohama ve Kobe'de, yıl sonuna kadar da Tokyo ve Nagoya'da yeni lokasyonlar açarak toplam sayıyı 11'e çıkarmayı planlıyor.

Raporda ayrıca, Tesla'nın Japonya satışlarının artan teşvikler ve ücretsiz hızlı şarj kampanyası sayesinde yükseldiği, şirketin ise lojistik ağına Mikawa Limanı'nı ekleyerek ithalat kapasitesini genişlettiği belirtildi.

Tesla hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yüzde 1,2 oranında yükseldi.