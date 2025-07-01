Tesla'dan Model 3'e zam

Tesla, Çin'de Model 3 elektrikli sedan ve Model Y SUV'un uzun menzilli versiyonlarında sessizce küçük yükseltmeler yaptı.



Tesla Çin'in web sitesinde yer alan bilgilere göre Model 3'ün uzun menzilli dört çeker versiyonunun fiyatı 10 bin yuan (bin 400 dolar) artırılarak 285 bin 500 yana yükseltildi.



Bu varyant için 275.500 RMB olan önceki fiyattan yüzde 3,63'lük bir artışı temsil ediyor.



Model 3 uzun menzilli versiyonun CLTC menzili 713 kilometreden 753 kilometreye çıkarıldı ve 0-100 km/s hızlanma süresi 4.4 saniyeden 3.8 saniyeye düşürüldü.



Bu değişiklik, Tesla'nın daha önce opsiyonel olarak sunulan ve fiyatı 14.100 yuan olan Acceleration Boost paketini uzun menzilli Model 3 için standart bir özellik haline getirmesi gibi görünüyor.



Tesla, 2020 yılında Çin'de Acceleration Boost seçeneğini sunmaya başladı ve bu da Model 3 uzun menzilli dört tekerlekten çekişli versiyonun 0-100 km/s hızlanma süresini yükseltmeden sonra 4,6 saniyeden 4,1 saniyeye düşürdü.



Ayrıca, Çin'de uzun menzilli Model 3 için teslimat bekleme süresi önceki 3-5 haftadan mevcut 1-3 haftaya düşürüldü.



Model 3'ün Çin'deki diğer iki versiyonu olan giriş seviyesi arkadan itişli versiyon ve dört tekerlekten çekişli performans versiyonunun fiyatlarında veya teknik özelliklerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı ve başlangıç fiyatları sırasıyla 235 bin 500 RMB ve 339 bin 500 RMB olarak kaldı. Bekleme süreleri de değişmeyerek sırasıyla 1-3 hafta ve 8-10 hafta olarak kaldı.



Model Y'nin uzun menzilli versiyonunun menzili de bir önceki 719 kilometreden 750 kilometreye çıkarıldı. Bu varyantın başlangıç fiyatı 313 bin 500 yuan olarak kalırken, 0-100 km/s hızlanma süresi 4.3 saniye.



Model Y'nin Çin'deki giriş seviyesi arkadan itişli varyantının temel özelliklerinde herhangi bir değişiklik yapılmazken, başlangıç fiyatı 263 bin 500 yuan ve CLTC menzili 593 kilometrede kaldı.



Model Y'nin her iki versiyonu için en son teslimat bekleme süreleri 1-3 hafta iken, bu süre daha önce giriş seviyesi versiyon için 2-4 hafta ve uzun menzilli versiyon için 3-5 hafta idi.



Model 3 ve Model Y için yapılan küçük yükseltmelere ek olarak Tesla, Çin'de 8 bin RMB ücretli boya indirimi, 8 bin RMB sigorta sübvansiyonu ve belirli varyantlar için beş yıllık faizsiz finansman dahil olmak üzere önceki satın alma teşviklerini sürdürdü.