Tesla'dan önemli adım... Her yerde şarj edilecek
Elektrikli otomobil devi Tesla, sadece SuperCharger değil, diğer tüm şarj noktalarından da şarj edilebilecek.
Tesla tüm şarj noktalarından araçların şarj olmasını sağlayan yeniliği duyurdu.
Tesla "Tesla hesabınızı kullanarak Tesla dışındaki şarj noktalarında da şarj etmenizi sağlayan MultiPass'ı tanıtıyoruz." açıklamasında bulundu.
Tesla anahtar kartı etkinleştirilerek veya Tesla uygulaması kullanılarak Tesla dışı şarj istasyonlarında şarj edilme imkanı başladı. Uygun şarj istasyonları uygulamadan bulunarak şarj yapılacak ve şarj geçmişi takip edilecek.
HOLLANDA'DA BAŞLADI
Hollanda'daki Tesla sahipleri için bugün devreye girdi. Yakında daha fazla ülke listeye eklenecek.
