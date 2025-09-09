Tesla'dan önemli adım... Her yerde şarj edilecek

Tesla tüm şarj noktalarından araçların şarj olmasını sağlayan yeniliği duyurdu.



Tesla "Tesla hesabınızı kullanarak Tesla dışındaki şarj noktalarında da şarj etmenizi sağlayan MultiPass'ı tanıtıyoruz." açıklamasında bulundu.



Tesla anahtar kartı etkinleştirilerek veya Tesla uygulaması kullanılarak Tesla dışı şarj istasyonlarında şarj edilme imkanı başladı. Uygun şarj istasyonları uygulamadan bulunarak şarj yapılacak ve şarj geçmişi takip edilecek.



HOLLANDA'DA BAŞLADI



Hollanda'daki Tesla sahipleri için bugün devreye girdi. Yakında daha fazla ülke listeye eklenecek.