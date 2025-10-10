Tesla'dan rekor teslimat

Tesla'nın Şanghay fabrikasından yapılan sevkiyatlar, Çin otomobil pazarının yoğun satış dönemine girmesi ve otomobil üreticilerinin yıllık hedeflerine ulaşmak için son hamlelerini yapmalarıyla birlikte Eylül ayında arttı.



Çin Binek Araç Birliği'nin yayınladığı ön verilere göre, otomobil üreticisi geçen ay fabrikadan 90 bin 812 adet araç sevkiyatı gerçekleştirdi ve bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 2,8 artış gösterdi.



Rakamlar ihracatı yurt içi satışlardan ayrı tutmasa da, bu araçların çoğu Çin'deki müşterilere gidecek. Bu, bu yılki düşüş trendinden bir mola anlamına geliyor; Tesla'nın Şanghay'daki toptan satışları bu yılın dokuz ayının yedisinde düşüş gösterdi.



REKOR TESLİMATA ERİŞTİ



Çin'deki bu rekor dolu ay, Tesla'nın üçüncü çeyreğinde de başarılı bir performans sergilemesine katkıda bulundu. Geçtiğimiz hafta, ABD'li tüketicilerin 30 Eylül'de sona erecek olan EV alımları için vergi indirimlerinden yararlanmak için acele etmesiyle, şirket dünya çapında rekor teslimatlar gerçekleştirdi.



Tesla'nın ABD'deki satışlarını sürdürüp sürdüremeyeceği belirsiz olsa da, Çin'deki güçlü Eylül rakamları, dördüncü çeyreğe yönelik talep konusunda güven sinyali verirken, Ekim ayının başındaki Altın Hafta tatili yılın geri kalanı için bir barometre görevi görüyor. Musk liderliğindeki şirket ayrıca, daha fazla aile odaklı alıcıyı çekmek için altı koltuklu bir Model Y spor arazi aracının teslimatlarına da başladı.



BYD'NİN SATIŞLARI DÜŞÜŞ GÖSTERDİ



Bu arada, Çin'in en çok satan otomobil markası BYD'nin Eylül ayı satışları, 18 aydan uzun bir süredir ilk kez bir önceki yılın aynı dönemine göre düşüş gösterdi. BYD'nin üçüncü çeyrek teslimatları yüzde 1,3 düşerek 2020'den bu yana ilk düşüşü kaydetti. Buna rağmen, Shenzhen merkezli üretici, son dört çeyrektir saf elektrikli araç pazarında Tesla'yı geride bıraktı.



Çinli yetkililer, otomobillerden güneş panellerine kadar uzanan sektörlerdeki sağlıksız rekabeti dizginlemeye çalışıyor. Elektrikli araç sektöründe ise, BYD gibi yerli devlerin yükselişine yol açan uzun süredir devam eden fiyat savaşı, küçük otomobil üreticilerini de iflasın eşiğine getirip tedarik zinciri boyunca kâr marjlarını daraltarak kalite konusunda endişelere yol açtı.



Pekin, otomobil üreticilerini mantıksız fiyat indirimlerine son vermeye ve tedarikçilerine ve bayilerine daha hızlı ödeme yapmaya çağırdı; ancak bu çağrının şu ana kadar etkisi sınırlı oldu. İndirimlerin caydırılmasıyla birlikte, Çin ekonomisi yavaşlarken ve tüketici güveni kırılganlığını korurken, üreticiler yıllık satış hedeflerine ulaşmakta zorluk çekebilir.



PCA verilerine göre, Çin'de geçen ay toplam elektrikli araç ve hibrit satışları yaklaşık 1,5 milyona ulaştı ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 arttı.

