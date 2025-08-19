Tesla'dan sinyal kolunu parayla satıyor

Tesla, Model 3 elektrikli sedanından iki yıl önce sinyal kolunu kaldırmıştı. Şirket, şimdi bu özelliği yeniden kullanıma sundu ve mevcut sahiplerinin ücret karşılığında satın almalarına olanak sağlıyor.



Tesla Çin'in internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Model 3'ün tüm versiyonları (arkadan itişli, uzun menzilli arkadan itişli, uzun menzilli dört tekerlekten çekişli ve yüksek performanslı dört tekerlekten çekişli) yine standart olarak sinyal kollarıyla geliyor.



Aynı zamanda Tesla, mobil uygulamasında bu özellik için 2.499 Çin Yuan'ı (350 dolar) fiyatla isteğe bağlı bir yükseltme sunuyor ve bu yükseltme eylül ayının ortasında kullanıma sunulacak.



Ürün, 7 Şubat 2025'ten sonra üretilen ve sinyal kolu bulunmayan Model 3 araçlar için geçerli. Tesla'nın uygulamasına göre, bu tarihten önce üretilen araçlar için hizmet daha sonraki bir tarihte sunulacak.