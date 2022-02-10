Tesla'dan Türkiye operasyonu için yeni iş ilanı

Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomotiv şirketi Tesla, 'Tesla Motorları Satış ve Hizmetleri Limited' şirketi adı altında Türkiye'de resmi faaliyetlerine başlamaya hazırlanıyor.

Bu kapsamda Tesla'nın Türkiye operasyonunun başına daha önce Lufthansa Group bünyesinde çalışan Kemal Geçer getirildi.

Şirketin Türkiye faaliyetleri için açtığı ilk iş alnında proje yöneticisi aranıyordu. Şirketin internet sitesinde son açılan iş ilanında ise İstanbul merkezli bir Operasyon Koordinatörü aranmaya başlandı.

10 ŞEHİRDE HIZLI ŞARJ İSTASYONU



Şirketin 2022 içerisinde Türkiye'de resmi olarak kuruluşunu ve yapılanmasını tamamlayarak 4 modelini de satışa sunması öngörülüyor. Tesla'nın supercharger altyapısını da Türkiye’ye getirecek.



Süper Şarj istasyonları için Tesla'nın internet sitesinde Türkiye'den 10 il yer aldı. Bu iller; İstanbul, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Edirne, Sakarya, İzmir ve Konya olarak sıralandı.



TESLA TÜRKİYE'NİN BAŞINA GELEN KEMAL GEÇER KİMDİR?

Antalya’da 1984’te doğan Geçer, Schumpeter School of Business and Economics’i bitirdi. 32 yaşındaki genç genel müdür, iş hayatına Almanya’da Vodafone’da başladı.

2015’te Lufthansa Havayolları’nda göreve başlayan Kemal Geçer, Satış Müdürlüğü görevini bir yıl boyunca yaptıktan sonra 1 Ekim 2016 tarihinden itibaren de Lufthansa Türkiye’de genel müdür olarak göreve başladı. Geçer, Lufthansa Havayolları'nın en genç genel müdürü oldu.

Kısa bir süre önce yeni Lufthansa'dan istifa eden Geçer, Tesla'nın Türkiye faaliyetlerinin başında olacak.

Tesla Türkiye'nin Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdürü ise Emir Tunçyürek olacak.