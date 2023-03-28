Tesla'dan Türkiye paylaşımı: Tarih verildi

Araçlarını Türkiye'de piyasaya sürmesi uzun zamandır beklenen elektrikli otomobil şirketi Tesla'dan bir paylaşım geldi.



Tesla'nın global Instagram hesabı üzerinden yapılan paylaşımda "4/4" tarihine yer verildi.



Bu tarihin markanın satışa başlayacağı tarih mi yoksa hangi ürünlerini satışa çıkaracağını öğreneceğimiz tarih mi olduğu henüz belli değil.

Tesla'nın Çin ve Amerika'dan gelen araçlara uygulanan ek vegilerden kurtulmak için Almanya'daki fabrikasını beklediği biliniyordu.

Şirketin Türkiye'de ilk etapta Model 3 ve Model Y araçlarını satışa çıkarması bekleniyor.