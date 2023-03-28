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Tesla'dan Türkiye paylaşımı: Tarih verildi

Ülkemizde uzun süredir satışa başlaması beklenen elektrikli otomobil üretisici Tesla'dan Türkiye paylaşımı geldi. Paylaşımda 4 Nisan tarihine dikkat çekildi.

Tesla'dan Türkiye paylaşımı: Tarih verildi

Araçlarını Türkiye'de piyasaya sürmesi uzun zamandır beklenen şirketi 'dan bir paylaşım geldi.

Tesla'nın global Instagram hesabı üzerinden yapılan paylaşımda "4/4" tarihine yer verildi. 

Bu tarihin markanın satışa başlayacağı tarih mi yoksa hangi ürünlerini satışa çıkaracağını öğreneceğimiz tarih mi olduğu henüz belli değil. 

Tesla'nın Çin ve Amerika'dan gelen araçlara uygulanan ek vegilerden kurtulmak için Almanya'daki fabrikasını beklediği biliniyordu.

Şirketin Türkiye'de ilk etapta Model 3 ve Model Y araçlarını satışa çıkarması bekleniyor. 

Tesla'dan Türkiye paylaşımı: Tarih verildi - 1 Görselde kullanılan Model Y, Tesla’nın Avrupa’daki ilk fabrikası olan Berlin'de üretiliyor. 

ŞARJ AĞI KURMA YETKİSİ

Türkiye'ye giriş yapmaya hazırlanan elektrikli araç üreticisi Tesla'ya, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından şarj ağı işletmeci lisansı verildi. 

Lisans sahibi şirketler gibi Tesla da Türkiye’de kuracağı şarj istasyonlarında tüm elektrikli araç modellerine hizmet verecek ve şarj hizmeti fiyatını birim enerji (kWh) bedeli üzerinden belirleyecek.

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