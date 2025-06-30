Tesla'dan yeni adım... Faaliyete geçti

ABD'li elektrikli otomobil devi Tesla'nın V4 Supercharger'ları Çin'de faaliyete başladı.

Tesla'dan yeni adım... Faaliyete geçti

ABD'li otomobil üreticisi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, 'nın ilk parti V4 süper şarj cihazlarının 'de Şangay, Chongqing, Gansu ve Zhejiang eyaletlerini kapsayacak şekilde faaliyete başladığını duyurdu.

üreticisi, süper şarj cihazlarının kademeli olarak Pekin, Guangdong eyaleti ve diğer Çin bölgelerinde konuşlandırılacağını ve diğer elektrikli araç markalarına da açık olacağını söyledi.

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