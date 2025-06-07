Tesla'nın asıl sorunu Cybertruck mı?

ABD Başkanı Donald Trump'la ipleri koparan milyarder iş insanı Elon Musk zor günler geçiriyor. İki sıkı dostun bir anda birbirine düşman kesilmesi ve aleyhte iddialarda bulunması dünyanın gündemine oturdu.



Elon Musk'ın siyaset merakı onu çelişki ağının içine sürükledi. Halk tarafından bir anca cephe alınan, protestolara maruz kalan, ürettiği araçlara talebin düştüğü bir iklimde kendini bulan Musk şimdi çıkış yolu arıyor.



MİLYARLARCA DOLARI ERİDİ



Elon Musk'ın ABD Başkanı Trump'la gerilim yaşaması milyarlarca dolarlık zarara neden oldu. Hesaplamalara göre 150 milyar dolar bir anda buharlaştı ve Tesla tarihin en büyük düşüşünü yaşadı.



TESLA SATIŞLARI DA GERİLİYOR



Çinli rakiplerinin fiyat avantajı ve Çinlilerin elektrikli otomobil sektörünü ele alma iddiası nedeniyle Tesla'nın satışları gerileme gösteriyor. Trump'la ters düşmesinden ötürü gümrük vergileri nedeniyle Tesla tercihlerde arka sıralara gidebilir.



Geniş kapsamlı Cumhuriyetçi vergi ve harcama tasarısı, elektrikli araç alıcıları için vergi kredilerini sona erdirecek.



CYBERTRUCK SONUN BAŞLANGICI MIYDI?



Elon Musk'ın Tesla'nın "şimdiye kadarki en iyi ürünü" diye lanse ettiği ve hayal kırıklığına neden olan Cybertruck "şirket için sonun başlangıcı oldu" yorumlarını ortaya çıkardı.



Yüksek beklentilerile piyasaya sürülen Cybertruck'ın büyük ses getirmesi beklenirken eleştirilerin odağına oturdu.



Otomobilden kamyon pazarına da girmeyi düşünen Tesla Cybertruck bir dizi onarımdan geçmesi gerektiği ve geri çağırmalar yaşaması nedeniyle tercih edilmemeye başladı.



Musk'ın siyasete girmesi de zaten alışılmışın dışında tasarımı olan Cybertruck için antipati yarattı.



TESLA'DA İŞLER İYİYE GİTMİYOR



Tesla'nın ABD dışında diğer ülkelerde özellikle de Avrupa'da satışları hızla düşüyor.



Tesla satışları yıla zorlu bir başlangıç yaptı ve 2024'ün ardından elektrikli araç üreticisi on yıldan uzun bir süredir ilk kez yıllık teslimatlarını artıramadı. Satışlar, en popüler aracı olan Model Y'nin yenilenmesi sırasında bazı üretim hatlarının kapatılmasından da etkilendi.



Avrupa'da Tesla kilit pazarlarda düşüşünü sürdürüyor. Bu arada, Cox Automotive'e göre, ABD'de Tesla satışları 2025'in ilk dört ayında yaklaşık 18 bin 700 araç veya bir yıl öncesine göre yüzde 9,7 azaldı ve bu da şirketin en son sürümünü piyasaya sürmesinden sonra bile Model Y satışlarındaki düşüşü yansıtıyor.