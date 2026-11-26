Avrupa Birliği (AB), Tesla 'nın kıta genelinde kullanıma sunmayı hedeflediği gelişmiş sürüş destek sistemine ilişkin kritik değerlendirme toplantısını erteledi. Avrupa Komisyonu sözcüsünün çarşamba günü Reuters'a yaptığı açıklamaya göre, daha önce 1 Aralık'ta gerçekleştirilmesi planlanan Motorlu Araçlar Teknik Komitesi (TCMV) toplantısı 15 Aralık tarihine alındı. Alınacak karar, yalnızca AB üyesi ülkelerdeki sürücüleri değil, tip onayı mevzuatı açısından Avrupa normlarını takip eden Türkiye 'deki kullanıcıları da yakından ilgilendiriyor.

TOPLANTI TAKVİMİ İKİ KEZ DEĞİŞTİ, GÖZLER OYLAMADA

Hollanda araç otoritesi RDW'nin paylaştığı bilgilere göre komitenin ilk olarak 1 Aralık'ta bir araya gelmesi öngörülüyordu. Belçika'nın Flaman Bölgesi Ulaştırma Bakanlığı toplantının 7 Aralık'a kaydırıldığını bildirse de Avrupa Komisyonu yaptığı son açıklamayla nihai tarihin 15 Aralık olduğunu netleştirdi.

Hollanda'nın nisan ayında sisteme verdiği geçici onayın ardından Motorlu Araçlar Teknik Komitesi konuyu iki ayrı oturumda ele almış, ancak her iki toplantı da oylama yapılmadan tamamlanmıştı. 15 Aralık'taki buluşmada komitenin sistemi kapsamlı biçimde değerlendirmesi ve AB geneli için bağlayıcı bir oylamaya gitmesi bekleniyor. Düzenleyici kurumların yönlendirmeleri doğrultusunda eski "Tam Otonom Sürüş (FSD)" adından vazgeçilerek "Tesla Destekli Sürüş (TAD)" olarak yeniden adlandırılan teknoloji , otomobilin direksiyon yönlendirmesini, hızlanmasını ve frenlemesini üstleniyor. "Eller serbest, gözler yolda" prensibiyle çalışan sistem, tüm manevralarda sürücünün yolu kesintisiz biçimde takip etmesini şart koşuyor.

AB GENELİNDE ONAY İÇİN 15 ÜLKE VE YÜZDE 65 NÜFUS ŞARTI

Tesla Destekli Sürüş (TAD) sisteminin Avrupa Birliği genelinde resmî olarak geçerlilik kazanabilmesi için nitelikli çoğunluk koşulunun sağlanması gerekiyor. Mevzuat gereği teklifin kabul edilmesi için 27 AB üyesinden en az 15'inin onay vermesi ve bu ülkelerin toplam birlik nüfusunun en az yüzde 65'ini temsil etmesi şartı aranıyor.

Nisan ayındaki Hollanda kararının ardından aralarında yakın dönemde uygulamaya başlayan ve nüfus açısından en büyük ülke konumunda bulunan İtalya'nın da yer aldığı yaklaşık bir düzine AB ülkesi sisteme ulusal düzeyde izin verdi. Ancak Brüksel'de yapılacak oylamadan ret kararı çıkması durumunda, üye ülkelerin bugüne kadar kendi sınırları içinde tanıdığı ulusal onayların tamamı geçerliliğini yitirecek.

TÜRKİYE'DE OTONOM SÜRÜŞ VE TESLA'NIN SİSTEMİNDE SON DURUM

Türkiye'de otonom sürüş teknolojilerinin yasal çerçevesi, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) tip onayı regülasyonlarıyla paralel ilerliyor. Mevcut Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili teknik yönetmelikler kapsamında, Türkiye yollarında sürücü müdahalesini tamamen ortadan kaldıran tam otonom araçların bireysel kullanımına henüz izin verilmiyor. Hâlihazırda trafiğe çıkan otomobillerde yalnızca sürücünün ellerini direksiyonda tutmasını ve tam sorumluluk almasını gerektiren Seviye 2 kapsamındaki gelişmiş sürüş destek sistemleri kullanılabiliyor.

Tesla cephesinde ise Türkiye'deki kullanıcıların bekleyişi sürüyor. Şirket, 2026 yılı içinde denetimli sürüş destek sistemi için resmî onay başvurusu yaptığı ülkeler arasına Türkiye'yi de dâhil etmesine ve paket satış yapısını aylık abonelik modeline dönüştürmesine rağmen, sistemin şehir içi otonom sürüş özellikleri ülkemizde henüz aktif hâle getirilmedi. Türkiye'nin otomotiv tip onayı süreçlerinde AB mevzuatıyla uyumlu hareket etmesi nedeniyle, Motorlu Araçlar Teknik Komitesi'nin 15 Aralık'ta vereceği karar büyük önem taşıyor. Brüksel'den çıkacak olumlu bir onay kararı Türkiye'deki yasal uyum ve aktivasyon takvimini hızlandırabilecekken, sürecin uzaması ya da reddedilmesi yerli kullanıcıların bekleme süresini doğrudan uzatacak.