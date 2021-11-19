Tesla'nın Çinli rakibi Xpeng yeni SUV'u P9'u tanıttı

Çin’in ABD’li Tesla’ya yanıtlarından biri olan Xpeng, uluslararası pazarlara yönelik yeni elektrikli araç tanıttı.



Xpeng’in G9 adlı yeni bir elektrikli SUV'u 2022'nin üçüncü çeyreğinde Çin'de piyasaya sürülecek.

Xpeng'in G9'u, Tesla'nın Model Y'si, Nio'nun ES6'sı ve Li Auto'nun Li One'ı ile karşı karşıya gelecek.



G9, Xpeng'in Xpilot yarı otonom sürüş sistemine, Lidar teknolojisine ve Nvidia çiplerine sahip olacak. Şirket G9'un 5 dakikada 200 kilometre menzillik şarj olabileceğini öne sürdü. Bunun için özel tasarlanmış şarj ünitelerine ihtiyaç duyuluyor.



Yeni bir batarya mimarisine sahip olan araba Çin'deki Guangzhou Uluslararası Otomobil Fuarı'nda görücüye çıktı. Aracın fiyatı ve toplam menzili gibi detaylar açıklanmadı. ,



NORVEÇ'E AÇILMIŞTI



Xpeng, Avrupa'nın en önemli elektrikli otomobil pazarlarından olan Norveç'e açılmıştı. Şirket İskandinav ülkesine sedan tipi P7 modelini göndermişti. Şirket ayrıca Tesla'dan çok daha ucuz otomobilleriyle öne çıkıyor. Tesla Model 3'e rakip olarak piyasaya çıkartılan P5 modeli 14 bin dolar daha ucuz satış fiyatına sahipti.



Tesla Model 3'ün Çin'deki satış fiyatı 38 bin 650 dolarken, P5 24 bin 650 dolardan piyasaya sürülmüştü.