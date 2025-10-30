Tesla'nın Cybercab’i Şangay'da sahne alacak

Tesla, otonom sürüş teknolojisine sahip yeni aracı Cybercab’i ilk kez Asya-Pasifik bölgesinde tanıtmaya hazırlanıyor.

Şirketin Başkan Yardımcısı Tao Lin, Perşembe günü Çin sosyal medya platformu Weibo üzerinden yaptığı açıklamada, 5-10 Kasım tarihleri arasında Şanghay’da düzenlenecek Çin Uluslararası İthalat Fuarında Cybercab’in sergileneceğini duyurdu.

Bu tanıtım, Tesla’nın robotaksi projesinin Asya-Pasifik’teki ilk resmi çıkışı olacak. Ancak şirketin Cybercab’i Çin’de yollara çıkarmayı planlayıp planlamadığı henüz netlik kazanmadı.



2026'DA SERİ ÜRETİME HAZIRLANIYOR

Elon Musk tarafından Ekim 2024’te tanıtılan Cybercab, bu yıl Haziran ayında Austin’de sınırlı katılımlı bir etkinlikte ilk kez test edilmişti. Araçta o dönemde insan gözetim sistemleri bulunuyordu. Tesla, gelecek yıldan itibaren seri üretime geçmeyi hedefliyor.



ÇİNLİ RAKİPLERLE AYNI FUARDA

Şanghay’daki fuar, Çinli teknoloji devleri Baidu ve Pony AI gibi firmaların da katılımıyla gerçekleşecek. Her iki şirket de Çin’in farklı şehirlerinde yıllardır robotaksi denemeleri yürütüyor.